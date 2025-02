Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamento sull’infortunio di Liv Morgan dopo il brutale match a RAW

Leggi su Zonawrestling.net

Livha passato una brutta serata questa settimana a RAW. L’ex Women’s World Champion ha combattuto in undi coppia insieme a Raquel Rodriguez contro Dakota Kai e IYO SKY. Durante un recente episodio di Live Q&A su Backstage Pass, WrestleVotes ha fornito l’ultimodi Livsubito durante il:“Ha ricevuto un paio di punti di suturail. Da quello che ho sentito, sta bene ed è una buona notizia, ma la scena è stata d’impatto. Il sangue in unfemminile a Monday Night RAW si fa sempre notare. Non credo fosse pianificato, ma è stato un bel momento visivo.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)Un precedente report ha confermato che Livsi è tagliata il lato della fronte a causa di una ginocchiata di IYO SKY.