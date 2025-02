Lapresse.it - Wta Doha, Paolini fuori agli ottavi contro Ostapenko

Sconfitta durissima per Jasmineneglidi finale del ‘Qatar TotaleEnergies Open‘ (Wta 1000 – montepremi 3.664.963 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di(sfide live su SuperTennis e SuperTennix).6-2 6-2La 29enne di Bagni di Lucca, n.4 del ranking e quarta favorita del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno battendo in due set la francese Garcia, n.76 Wta, ha ceduto per 6-2 6-2, in appena un’ora e cinque minuti di partita, alla lettone Jelena, n.37 Wta, che in questo torneo vanta una finale (2016, battuta in tre set dalla spagnola Suarez Navarro) ed una semifinale (2022, superata in due set dall’estone Kontaveit). Per la 27enne di Riga è stato il secondo successo in tre sfide con la 29enne di Bagni di Lucca, già battuta al primo turno dello Us Open (cemento) del 2023.