Oasport.it - WTA 1000 Doha avanzano Rybakina, Swiatek e Pegula. La Paolini cede alla Ostapenko

Leggi su Oasport.it

Giornata decisamente ricca quella proposta dal calendario del WTAdi, si giocano infatti tutti gli incontri degli ottavi di finale. L’Italia mastica amaro per la netta sconfitta subita da Jasminecon lala kazaka Elena, la polacca Igae la statunitense Jessica.Nel primo match la kazaka Elenapiega, 7-6(1) 6-2 lo score dell’incontro, la slovacca Rebecca Sramkova in un’ora e ventiquattro minuti. La testa di serie numero cinque parte forte e vola sul 3-0, subisce il ritorno della rivale e accelera nuovamente per portarsi sul 5-3. La giocatrice slovacca però non ci sta, recupera il break, impatta sul 5-5 e trascina il set fino al tiebreak prima di arrendersi per 7-1. Decisamente meno avvincente il secondo set, parziale nel quale la numero sette del mondo scappa sul 4-0 creando così le premesse per la chiusura dell’incontro che le garantisce il passaggio ai quarti.