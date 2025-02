Wta 1000 Doha 2025 | una spenta Paolini esce di scena agli ottavi tutto facile per Ostapenko

Leggi su Sportface.it

Continua a non brillare Jasmine, protagonista di un 2024 semplicemente esaltante, in questo avvio di. L’azzurra viene infatti sconfitta al terzo turno del torneo Wtadi, dove dopo il bye del primo turno aveva esordito nella giornata di martedì con il suo successo su Caroline Garcia nel secondo turno. Il cammino nel torneo qatariota, però, si interrompe anzitempo per mano di Jelena: la lettone spadroneggia col suo gioco aggressivo e i continui vincenti, non lasciando scampo alla mobilità e alla tenacia dell’italiana, che in un’ora e cinque minuti di gioco deve capitolare con un 6-2 6-2 che non lascia repliche.IL RACCONTO DEL MATCHNel primo set entrambe cominciano in modo assai tentennante al servizio. Prima è Jasmine a concedere una palla break nel primo game, riuscendo però a salvarsi ai vantaggi, quindi la lettone va sotto 15-40 ma rintuzza i tentativi dell’azzurra di prendersi lei il margine.