World of Warcraft | il 26 febbraio arriva la patch 11 1 Cavaffonda

Nerdpool.it - World of Warcraft: il 26 febbraio arriva la patch 11.1 Cava(f)fonda

Nella serata di ieri Blizzard ha annunciato la data di rilascio della primamaggiore perof: The War Within. La11.1 Cava(f)fonda porterà i giocatori nella nuova zona di Cavafonda, alleandosi con una delle varie fazioni Goblin. L’aggiornamento aggiungerà la nuova Incursione Liberazione di Cavafonda, disponibile a partire dal 5 marzo. Sarà disponibile anche la nuova Spedizione: Operazione: Paratoia.Undermine(d) arrives February 25 and Season 2 of The War Within begins March 4! Zone: Undermine New Dungeon, Delves, and D.R.I.V.E. System Raid: Liberation of Undermine (March 4) Updated M+ Rotation (March 4) And more! pic.twitter.com/CPanatqfx4—of(@) February 11, 2025