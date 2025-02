Women TechEU terza edizione | incentivi alle imprenditrici di realtà tecnologiche

Leggi su Ildenaro.it

Fino al 17 marzo 2025 è aperta ladel progetto, iniziativa volta a sosteneree fondatrici di start-up deep tech, con l’obiettivo di promuovere una maggiore inclusione e diversità nel panorama tecnologico europeo.Il progetto punta a sostenere la leadership di questi progetti nella trasformazione delle proprie start-up indi successo, mettendole al centro dell’innovazione deep tech in Europa.L’iniziativa ambisce a finanziare e costruire ecosistemi di innovazione più interconnessi, inclusivi ed efficienti, valorizzando i punti di forza già esistenti e coinvolgendo stakeholder meno rappresentati e territori con capacità di innovazione meno sviluppate.Tra i servizi proposti per le 40 startup che saranno selezionate rientrano opportunità di mentoring da parte di professioniste; ricerca di investitori e preparazione dei pitch; controllo sulle attività di vendita e di esportazione del prodotto; formazione sulle soft skills; strategia ed esecuzione delle vendite; valutazione di impatto ambientale; accesso a reti aziendali e networkingPossono partecipare al bando le donneche siano (co)fondatrici – o che abbiamo ruoli manageriali – in startup early stage nel deep-tech.