361magazine.com - Wish-list beauty di primavera: due prodotti da non perdere se vuoi contrastare l’invecchiamento cutaneo

Tutti pronti per la bella stagione? Ecco due must have da inserire nelladiDARLING svela la MIST-ME Collection, una nuova generazione di mist solari ultra-leggere e rinfrescanti, pensate per garantire una protezione solare efficace e un sollievo immediato dopo l’esposizione al sole.MIST-ME SPF 50 Cooling Invisible Sunscreen Spray – 150 mlUna protezione solare avanzata che offre protezione ad ampio spettro UVA/UVB, insieme a benefici skincare grazie a ingredienti di origine naturale. Arricchito con Olio di Macadamia e Vitamina E, idrata e nutre la pelle in profondità, mentre Nectaria Lithops™ migliora la luminosità cutanea e favorisce la sintesi della Vitamina D. L’Estratto di Poligonooffre un’elevata azione antiossidante, contrastando il photoaging e i danni da raggi infrarossi.