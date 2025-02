Thesocialpost.it - WhatsApp cambia ancora: la nuova funzione per foto e video. Cosa si potrà fare

sta vivendo un periodo di rivoluzioni ementi continui. E gli utenti insieme a lui. Gli sviluppatori di Meta hanno finalmente messo a punto una, da tempo richiesta, in grado di perfezionare ulteriormente le modalità di condivisione dei file multimediali. Questaamplia il ventaglio di possibilità di intervento e modifica sui file inviati anche dopo aver dato l’ok alla condivisione. Sarà dunque possibile effettuare correzioni o variazioni anche sulle didascalie scelte per gli album die di. La novità è stata diffusa gli esperti di WaBetaInfo. La feature permette di migliorare la gestione delle didascalie degli album contenenti file multimediali che si sceglie di condividere in chat. Ebbene, grazie a un prossimo aggiornamento si potranno effettuare modifiche sulla didascalia entro e non oltre i 15 minuti dall’invio.