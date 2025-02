Juventusnews24.com - Weah esaltato dopo Juve PSV. I giornali: «Mai domo, ha trovato una nuova dimensione». Solo grandi voti per l’esterno: i giudizi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24daiil giornoPSV. Idei quotidiani sulamericano: ecco isu di luiPiovonoper Timothyil giornola vittoria dellacontro il PSV, in cui è stato senza dubbio tra i migliori in campo. Si esalta nella sfida con gli olandesi, tanto che nel primo tempo si giocadalla sua parte.Nel ruolo di terzino destro sembra averunae anche i quotidiani vogliono premiarlo.che vanno tra il 6.5 e il 7, che lo segnalano come uno dei più positivi tra i bianconeri.Leggi suntusnews24.com