Lanazione.it - Wagner e arti visive. A Palazzo Ducale con Paolo Bolpagni

Leggi su Lanazione.it

Oggi alle 17 all’interno della sala di rappresentanza di, storico dell’arte, musicologo e direttore della Fondazione Ragghianti, parlerà di “e ilismo nelle”. L’incontro mira ad indagare l’influenza, a livello iconografico ed estetico, che il fenomeno delismo esercitò sulle, specialmente in Italia, tra la fine dell’800 e i primi del 900. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata da 50 & Più Associazione Lucca in collaborazione con la Provincia, e rientra nel calendario di iniziative della 50 & Più Università Lucca. Da tanti anni ormai 50 & Più Università offre un ricco programma di corsi, conferenze ed attività volte allo sviluppo culturale e lo scambio sociale, con pcolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio di valori ed esperienza delle persone oltre i cinquanta anni, e non soltanto.