Voto fuorisede Piantedosi | Manca copertura legislativa per applicarlo The Good Lobby | È responsabilità del governo

“Non vi è, al momento,per applicare un sistema diper gli elettori domiciliati fuori dalla propria residenza”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo, ha annunciato nel corso del question time alla Camera che non sarà possibile al momento permettere ilper i fuori sede. Una spiegazione inaccettabile secondo Federico Anghelè, Direttore Generale di TheItalia: “A dir poco stupefacente la risposta offerta dal Ministroin occasione del question time alla Camera di oggi suldei fuori sede. Il Ministro ha affermato chelaper permettere ilfuori sede ai prossimi referendum. Il Ministro non dice però che ladi questanza è dello stesso, che può intervenire tempestivamente con un provvedimento specifico per permettere a tutti i fuori sede di votare”.