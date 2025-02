Ilnapolista.it - Vonn: «Sono tornata a 40 anni per i Giochi di Milano-Cortina, grazie mio ginocchio artificiale»

Lindseyha 40. Ha vinto otto coppe del mondo, le Olimpiadi. Ed èa sciare, incurante degli infortuni e dell’età, con unnuovo.. Perché? Chi glielo fa fare? Il New York Times pubblica la sua risposta, in prima persona.“Ho sempre amato le sfide. Il mio ritorno allo sci agonistico è stato guidato dal mio amore per lo sport, dalla velocità e dall’euforia che mi ha portato sulle piste., in Italia, è un posto speciale per me. È lì che ho capito per la prima volta il mio potenziale per vincere e le montagne lì misempre sembrate casa. Con le Olimpiadi del prossimo anno che si terranno a, attendo con ansia la possibilità di gareggiare di nuovo alle Olimpiadi”.“Ho trascorso momenti incredibili e gratificanti a costruire le mie fondamenta e le mie attività, ma niente è paragonabile alla gioia che provo ogni volta chesulle piste.