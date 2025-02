Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen fa arrabbiare anche la Cdu: sull’intelligenza artificiale cede alle pressioni del vice di Trump. “Si è dimostrata debole”

Il primo incontro tra i vertici dell’Unione europea e quelli della nuova amministrazione americana si è concluso, di nuovo, con Bruxelles che ha deciso di chinare il capo di fronte al volere di Washington. Il tema è di quelli di primaria importanza, soprattutto se si adotta uno sguardo a lungo termine: l’intelligenza. Dal summit di Parigi di martedì la divisione è emersa in maniera netta, innegabile: gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si sono rifiutati di firmare il documento in cui i Paesi partecipanti, erano 61 in totale compresiCina e India, chiedono lo sviluppo di un’IA “aperta”, “inclusiva” ed “etica”, ma allo stesso tempo, come dichiarato dal presidente francese, Emmanuel Macron, “regole affinché l’intelligenzapossa progredire”. “Un’eccessiva regolamentazione che potrebbe uccidere un’industria in forte espansione”, ha replicato ilpresidente Usa JD Vance nel suo intervento.