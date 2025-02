Volley Serie A1 femminile 2024 25 | Vallefoglia si spegne sul più bello passa Chieri 3-2

Leggi su Sportface.it

Il turno infrasettimanale dellaA1/25 si apre con la vittoria della Reale Mutua Fenera’76, che vince in rimonta al tie break sul campo Megabox Ondulati del Savio. Nell’incontro valido come anticipo della 22esima giornata (nona di ritorno) del massimo campionato nazionale, la formazione allenata da Giulio Bregoli si è imposta 3-2 (22-25, 26-24, 18-25, 25-12, 15-7), al termine di un match che ha vissuto di alti e bassi per entrambe le squadre. Con questo successo le piemontesi si confermano al quinto posto della classifica a quota 40 punti, mentre le padrone di casa non riescono a trovare la quarta vittoria in fila dopo lo splendido successo contro Scandicci e si devono accontentare di un punto che ha comunque grande importanza in ottica lotta per i play-off.