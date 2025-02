Oasport.it - Volley, Milano ko in Turchia: serve una grande rimonta per i quarti di Champions League

Leggi su Oasport.it

è stata sconfitta dall’Halkbank Ankara per 3-1 (25-27; 25-16; 25-21; 33-31) nel playoff d’andata delladimaschile e ora il sogno di accedere aidi finale della massima competizione europea si complica terribilmente per la formazione lombarda, che sarà obbligata a vincere per 3-0 o 3-1 l’incontro di ritorno in programma tra un paio di settimane di fronte al proprio pubblico e poi a imporsi anche nel golden set di spareggio.I meneghini, alla loro prima partecipazione a questo torneo, sono stati costretti a disputare questo turno a eliminazione diretta dopo aver chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto e si sono trovati di fronte un avversario decisamente temibile, capace di battere anche Perugia nella fase a gironi. I ragazzi di coach Roberto Piazza sono stati splendidi nel ribaltare il primo set, ma non sono poi riusciti a piazzare il colpo risolutore nella quarta frazione, quando avrebbero potuto trascinare la contesa al tie-break.