Oasport.it - Volley femminile, Conegliano vince la regular season. Scandicci sorpassa Milano, lotta per la salvezza

Stasera si sono giocate sei partite valide per la 22ma giornata della Serie A1 diha travoltocon un secco 3-0 e ha matematicamente conquistato lacon quattro turni di anticipo, visto che le Campionesse d’Italia hanno addirittura 15 punti di vantaggio su. Le toscane hanno regolato Roma per 3-0 e hanno così sopravanzato le meneghine, ora terze a -16 dalla vetta e con due lunghezze di vantaggio su Novara, che ha avuto la meglio per 3-0 sul campo di Talmassons.è stata trascinata dalla bomber Ekaterina Antropova (21 punti) e dal martello Kara Bajema (10) contro la formazione guidata da Gabriela Orvosova (10). Novara ha potuto fare affidamento sulle prove di Tatiana Tolok (13 punti), Taylor Mims (10) e Maja Aleksic (11) contro il fanalino di coda trascinato da Maja Storck (12).