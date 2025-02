Oasport.it - Volley femminile, Conegliano strapazza Milano: altra lezione, le Pantere vincono la regular season

non ha fatto sconti e ha travoltocon un secco 3-0 (25-17; 25-21; 25-16) nel big match della 22ma giornata della Serie A1 di. Lehanno travolto nuovamente la compagine meneghina a tre giorni di distanza dallo schiacciante successo nella finale della Coppa Italia e hanno impartito l’ennesimaal sodalizio meneghino, visto che nel corso di questa stagione avevano già dettato legge in Supercoppa Italiana, nella semifinale del Mondiale per Club e nell’incontro d’andata di campionato.La corazzata veneta prolunga così la propria imbattibilità, ha infilato il 22mo successo consecutivo in Serie A1 e ha rafforzato il primo posto in classifica generale: l’Imoco ha infatti 15 punti di vantaggio su Scandicci e ha matematicamente conquistato lacon addirittura quattro turni di anticipo, l’avversaria nei quarti di finale dei playoff scudetto sarà l’ottava in graduatoria ovvero una tra Busto Arsizio, Bergamo e Vallefoglia.