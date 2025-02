Oasport.it - Volley femminile, Chieri vince in rimonta al tie-break con Vallefoglia nell’anticipo del 22° turno di Serie A

Leggi su Oasport.it

Va in archivio con la vittoria al tie-disul’anticipo della quintultima giornata di regular season dellaA1 2024-2025 di. La volata finale verso la post-season entra nel vivo e ogni singola partita potrebbe risultare importante per la composizione della griglia dei playoff Scudetto, alla ripartenza dopo la parentesi legata alla Final Four di Coppa Italia.La Reale Mutua Fenera’76, con il successo odierno in trasferta per 3-2 (22-25, 26-24, 25-18, 25-12, 15-7) sul campo della Megabox, ha consolidato il suo quinto posto in classifica a quota 40 punti, avvicinandosi momentaneamente a -5 da Novara e allungando a +7 su Bergamo e sulla stessa, che rischia però di subire il sorpasso di Busto Arsizio scivolando in quel caso in ottava piazza.