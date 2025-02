Bergamonews.it - Volley Bergamo, contro Pinerolo il primo match point per centrare i playoff

Treviglio. Questa sera il1991 ha ilper. Alle 20.30 di mercoledì 12 febbraio al PalaFacchetti arriva, nona forza della classifica, vale a dire la prima esclusa dalle prime otto. E che rispetto aha 12 punti in meno. Un divario talmente ampio che, in caso di vittoria orobica, garantirebbe alle ragazze di coach Parisi di giocare una post season che in ogni caso è davvero a portata di mano.Certo, avere il supporto della matematica e potersi garantire il piazzamento permetterebbe di affrontare la coda della regular season con tutt’altra serenità, provando magari a scalzare quella Chieri che al momento occupa il 5° posto a quota 38, mentreè al 6° con 33 punti, tallonata dal duo composto da Vallefoglia e Busto Arsizio ferme a 32.