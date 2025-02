Voleva uccidere un vulnerabile a Bolzano e postare l’omicidio sul dark web 15enne finisce in manette Seguiva neonazisti e satanisti

Leggi su Open.online

Un ragazzodistava per compiere un attentato neonazista contro persone in difficoltà nei pressi di un impianto sportivo dell’Alto Adige. Ed era pronto a pubblicare le immagini sulweb. Solo l’intervento della Digos ha impedito la sua azione, arrestandolo stamane all’alba, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale per i minorenni. Il ragazzo è sospettato di appartenere a un gruppo satanista e neonazista suprematista. Rischia di rispondere delle accuse di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione ed utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.Il piano per la «settimana del terrore»Nel corso delle indagini è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione in cui sono stati sequestrati due computer, uno smartphone ed un’ascia, oltre a materiale che testimonia la sua militanza in un gruppo satanista e neonazista suprematista.