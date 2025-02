Vizzini arrestato pusher 43enne sequestrati 25 kg di marijuana

Dayitalianews.com - Vizzini, arrestato pusher 43enne, sequestrati 2,5 kg di marijuana

I militari della Stazione di, hannoun pregiudicato del posto di 43 anni, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Appena nove giorni prima, i Carabinieri lo avevano già beccato mentre portava avanti la sua illecita attività insieme al figlio 20enne, sorpresi con 100 grammi di, facendo scattare immediatamente la denuncia per entrambi.Il fatto di essere già stato sorpreso dai Carabinieri non aveva fermato il; anzi, potrebbe averlo convinto di poter proseguire senza problemi la sua lucrativa attività di spaccio, credendo di essere ormai sfuggito al controllo delle Forze dell’Ordine. Tuttavia, ciò che non aveva preso in considerazione era che i carabinieri della Stazione locale lo osservavano da un po’ di tempo, grazie a un’accurata attività di raccolta di informazioni e indagini che, alla fine, ha permesso di incastrarlo definitivamente.