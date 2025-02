Sololaroma.it - Vivaio in crisi, Pisilli l’eccezione: dopo Mourinho nessun nuovo giovane

Concentrazione della Roma rivolta totalmente al match di domani contro il Porto, valido per l’andata del play-off di Europa League. Un primo atto da affrontare senza l’infortunato Rensch e con un solo dubbio di formazioni per Ranieri, quello dell’impiego di capitan Pellegrini. A contendergli il posto il solito Nicolò, non più semplice una semplice matricola dei giallorossi ma un giocatore che ha dato certezze e su cui costruire il futuro. L’unico su cui si può fare tale discorso, perché per il resto si può serenamente parlare di unin.Dain poiha esordito in prima squadra, neanche per un minuto, un dato in controtendenza rispetto a poco tempo fa. Lo Special One aveva getto nella mischia ben 13 ragazzi almeno una volta, cosa che ha permesso alla Roma di costruire capitale ed ottenere importanti plusvalenze sul mercato, fondamentali nelle ultime campagne acquisti per far quadrare i conti e rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.