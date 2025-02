Ilrestodelcarlino.it - Vittime delle foibe: una polemica da evitare

Intorno agli anni '50 il sindaco di Bologna Giuseppe Dozza fece edificare il Villaggio dei Giuliani, in via Beroaldo, per dare una casa a chi era stato cacciato dalla sua terra dalle milizie titine. E oggi il sindaco minaccia di denunciare per oltraggio chi ha deposto una corona di fiori nel cortile di Palazzo d'Accursio proprio nel Giorno del ricordo. Anche perché sembra che le cose non siano andate come le ha raccontate. Tiziano Dalla Riva Risponde Beppe Boni Una lapide nel quartiere San Donato ricorda il gesto di Bologna che nel 1954 costruì un piccolo villaggio di abitazioni per i profughi giuliani e dalmati. Recita così: “La Nazione ai giuliani e ai dalmati fedeli nel dolorememorie alla patria immortale”. Il nucleo di palazzine di cui resta oggi una parte fu costruito dal sindaco Giuseppe Dozza per dare un tetto agli esuli sparsi in Italia.