Thesocialpost.it - “Visto che so di sugo…”. Antonella Clerici, che stoccata in diretta: con chi ce l’aveva e perché

Leggi su Thesocialpost.it

Un momento che non è sfuggito agli spettatori più attenti, quello che hacome protagonista. Che ha approfittato della prima serata del Festival di Sanremo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La co-conduttrice della kermesse canora è stata infatti protagonista di un siparietto in cui, al fianco di Gerry Scotti e Carlo Conti, ha offerto delle trofie al pesto al pubblico dell’Ariston, accompagnate da una battutina dal bersaglio molto chiaro.ha infatti rievocato episodio raccontato a Belve e che ha come protagonista il cantante Luciano Ligabue. “Dato che io so di sugo, ecco delle trofie al pesto”. Con questa battutaha ricordato l’aneddoto, condiviso davanti a Francesca Fagnani, del cantante che non volle andare al Sanremo condotto da lei nel 2010“sapeva troppo di sugo“.