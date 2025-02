Lanazione.it - Visite e analisi 7 giorni su 7: la Casa di comunità prende forma a Reggello

Firenze, 12 febbraio 2025 – La nuovadidi: la palazzina di due piani nel centro del paese, tra piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via della Seccheta, entro dicembre potrebbe essere pronta. “Sarà un mini presidio, che rafforzerà e potenzierà i servizi sanitari territoriali” spiega il presidente della Toscana Eugenio Giani, che stamani ha visitato il cantiere. A poco più di due mesi dalla consegna dei lavori, fondazioni e struttura in calcestruzzo del primo livello sono già state realizzate e nei prossimiarriveranno le lastre dei solai. I servizi All’interno, in un edificio completamento nuovo e accessibile che potrà essere utilizzato da tutti in modo sicuro e autonomo, opereranno i medici di medicina generale, che non abbandoneranno gli ambulatori nelle tredici frazioni di un territorio, vasto come quello di, che può essere considerato a tutti gli effetti un comune diffuso: venticinque medici, compresi Rignano sull’Arno e Figline, che lavoreranno in associazione e garantiranno presenza e interscambialità per far fronte ai bisogni di salute dei pazienti.