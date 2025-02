Sport.periodicodaily.com - VISA CASH APP RACING BULLS ESTENDE LA PARTNERSHIP CON XMTRADING PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il teamAppdi Formula 1 è entusiasta di annunciare il prolungamento dellaconper il. Il broker leader nel trading online di CFD e Forex continuerà a essere Official FX Trading Partner di VCARB per la stagione 2025 di Formula 1.La collaborazione traAppha saputo unire in maniera innovativa i mondi del motorsport e del trading. Negli ultimi due anni, entrambi i brand hrealizzato attivazioni straordinarie, offrendo esperienze indimenticabili ai fan e ai partner in tutto il mondo.Guardando alla stagione 2025, l’obiettivo è portare questa collaborazione a nuovi livelli, continuando a spingere i limiti di ciò che possiamo raggiungere insieme.Il CEO diApp, Peter Bayer, ha dichiarato:“Se una monoposto di Formula 1 è in continua evoluzione, la continuità all’interno di un team e con i suoi partner è un elemento cruciale per il successo.