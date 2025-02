Violenza sulle donne, otto nuove case protette Aler in Bergamasca

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. La casa come rifugio sicuro, l’autonomia abitativa come spinta per rinascere e tornare a vivere.Nella mattina di mercoledì 12 febbraio sono state consegnate ai rappresentati dei centri antile chiavi di 11 alloggi destinati avittime didomestica e ai loro figli:di questi si trovano in provincia di Bergamo (7 nel capoluogo e 1 a Romano di Lombardia), mentre i restanti tre nel Lecchese.Le‘bergamasche’ sono state selezionate dae affidate ai centri anti: 6 sono destinati all’associazione Aiuto Donna, 1 alla cooperativa Generazioni Fa e 1 all’onlus Sirio Csf. “La casa deve essere un rifugio sicuro dal mondo esterno – dichiara Corrado Zambelli, presidente diBergamo, Lecco e Sondrio -. L’attività dinon si limita all’housing sociale, ma ingloba anche la lotta alladi genere.