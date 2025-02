Lanazione.it - "Violentata quando ero una bambina". Quattordicenne denuncia il nonno

Avrebbe violentato la nipoteera. Adesso lei, quattordici anni, ha raccontato tutto e ha formalizzato la querela nei confronti del. Le indagini sono concluse e adesso la vicenda è arrivata al tribunale di Arezzo, per la precisione nell’aula del giudice per le indagini preliminari. Quella in cui si sceglie se mandare una persona o processo o meno. Era questo il quesito dell’udienza di ieri, a porte chiuse come tutte quelle davanti al gup Claudio Lara. L’indagato, un pluriottantenne, difeso dall’avvocato Giacomo Chiuchini avrebbe chiesto una perizia per capire se l’anziano sia in grado o meno di partecipare al processo. Al momento si troverebbe infatti in condizioni di salute precaria. Solo dopo l’esame di un professionista il giudice potrà decidere se rinviare a giudizio l’uomo o meno.