Violante Placido | Ho sognato Moana Pozzi prima del film Sofia Gucci era sempre nuda e se la coprivano diceva che era assurdo

L’attricedice che per interpretareha visto tutti idella pornoattrice. E che vorrebbe uscire dall’immagine di figlia di Michele. Nell’intervista che rilascia oggi al Corriere della Sera parla della sua adolescenza: «Non c’era bisogno di essere ribelli. Ho avuto un’enorme libertà, da piccola volevo fare tutto da sola, anche se mia nonna materna mi ha molto accudito. Mi sono creata subito il mio mondo al di fuori della famiglia. Amavo i cavalli, facevo salto a ostacoli. A 13 anni me ne comprarono uno, lo chiamai Sugar Kane come il nome di Marilyn Monroe in A qualcuno piace caldo. Era il mio mito, giocavo a essere lei, mi truccavo come lei, cantavo le sue canzoni, tanto che con mia madre, in un momento di crisi con mio padre, andai in America. Mi iscrisse allo Strasberg Institute di recitazione.