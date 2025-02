Movieplayer.it - Viola Davis deve salvare il mondo nel trailer dell'action G20 in arrivo su Prime Video

L'attrice Premio Oscar interpreta il Presidente degli Stati Uniti in questa adrenalinica pellicolain uscita in streaming Neldel prossimo thriller di Amazon, G20, il Premio Oscarinterpreta il presidente degli Stati Uniti mentre lotta per sopravvivere durante l'assedio al vertice internazionale che dà il titolo alla pellicola. La vicende segue il Presidente Danielle Sutton mentre si reca con la sua famiglia al G20 di Città del Capo, quando questo viene improvvisamente invaso da forze che vogliono il controllo economico. Nel filmato vediamo lasfuggire all'attacco e combattere in un corpo a corpo. Secondo la sinossi ufficiale del film, il presidente Sutton "dovrà superare in astuzia il nemico per proteggere la .