Vinicius: "Lo striscione dei tifosi del City? Queste cose mi danno più forza"

Madrid, 12 febbraio 2025 – Il Real Madrid si è aggiudicato il primo atto dei playoff di Champions League, sconfiggendo il Manchesterper 3-2 all'Etihad Stadium. Dopo essere andati sotto al 19', i blancos hanno trovato il pareggio al 60' con Mbappé, ma venti minuti dopo la squadra di Guardiola si è riportata avanti grazie al calcio di rigore di Haaland (il suo secondo gol della serata). Il Real, però, non ha mollato, e ha pareggiato nuovamente con Brahim Diaz all'86' e al 92' ha trovato il gol del definitivo 3-2 con Jude Bellingham. Nella vittoria dei blancos c'è ovviamente lo zampino diJr, autore dell'assist per il gol definitivo. Il brasiliano è stato accolto in maniera tutt'altro che amichevole daidel Manchester, che prima dell'inizio della partita hanno esposto unonel quale ricordavano al 7 del Real Madrid la vittoria del Pallone d'oro da parte di Rodri, arrivato allo spareggio proprio con l'ala brasiliana.