Vini biologici e biodinamici: Legambiente seleziona le eccellenze

La rassegna nazionale deitorna a Rispescia per premiare leitaliane, con un’attenzione speciale a sostenibilità, innovazione, responsabilità sociale e al ruolo sempre più centrale della viticoltura al femminile: i campioni dovranno pervenire entro il prossimo 2 maggio, la partecipazione è gratuita, con l’unico costo a carico delle aziende relativo alla spedizione dei. Per il trentatreesimo anno consecutivo,invita appassionati e produttori a Rispescia, nello storico spazio di Festambiente. Un appuntamento realizzato in collaborazione con l’Università di Pisa, corso di laurea in Viticoltura ed enologia, e con la media-partnership de La Nuova Ecologia, che mette al centro ledel settore enologico, promuovendo un’agricoltura sostenibile e certificata, capace di rispondere alle sfide della transizione ecologica.