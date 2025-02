Biccy.it - Vincitore de L’Isola dei Famosi svela i guadagni precisi

A due mesi dal ritorno in tv dedei, ildell’edizione del 2023 ha parlato della sua esperienza nel reality di Canale 5. Marco Mazzoli (che di recente ha attaccato Helena Prestes) ospite a Gurulandia ha dichiarato cheè stata una bella avventura, ma ha anche aggiunto che non la rifarebbe più. Il noto conduttore radiofonico hato anche quanti soldi ha guadagnato in Honduras, senza girarci troppo intorno e parlando di cifre precise. Ilde2023 è stato pagato 6.000 Euro a settimana, per un totale di 60.000 Euro, mentre del montepremi di 100.000 Euro gli è rimasto la metà, che in parte ha dovuto dare al suo manager.Marco Mazzoli vince l’#Isola! @MedInfinityIT pic.twitter.com/bAvP5TOJ97—dei(@IsolaDei) June 19, 2023Marco Mazzoli, ildedeiparla dei suoi