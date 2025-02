Lanazione.it - Vinci guarda al futuro. Partito il maxi cantiere che riqualificherà il centro

La scorsa settimana è ufficialmente decollato “Immaginari Futuri“, ilPnrr da oltre tre milioni di euro che dovrà riqualificare il capoluogo. E pochi giorni fa è stata istituita ufficialmente la commissione di “Città Museo“, il progetto che porterà alla realizzazione di sette opere d’arte da parte di altrettanti artisti che soggiorneranno per un certo periodo a. Ilda via Roma, con la ripavimentazione, la collocazione di nuovi arredi urbani e l’allargamento dell’area verde presente nella zona bassa della strada: l’obiettivo è quello di concludere questa parte entro l’inizio della stazione turistica. Da aprile a giugno l’attenzione si sposterà in Via Cimabue, dove verranno realizzate una stazione turistica in grado di ospitare 70 posti per auto e bus e un’area verde.