Agi.it - Vince 100mila euro puntando solo 2 euro

Leggi su Agi.it

AGI - La dea bendata ha baciato Roma, dove un fortunatissimo scommettitore con soli 2si è aggiudicato una vincita da oltre 100mia. Lo rende noto la Sisal che comunica che l'estrazione di ieri dijackpot (il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune inpa) ha baciato anche l'Italia grazie a 1 vincita 5+0 da 100.970,10La giocatante è stata fatta a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Ricevitoria, 86 situato in Via Trionfale, 137. La combinazionente è stata: 3 – 12 – 22 – 28 – 47 +numeri 1 - 12.jackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità dire un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni di