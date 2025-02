Oasport.it - Vinatzer amaro: “L’ho buttata via”. Paris ammette: “Sì, ci sono rimasto male”

Leggi su Oasport.it

L’Italia vede sfumare una medaglia che sembrava a portata di mano nella combinata a coppie maschile ai Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach (Austria). Dopo la discesa infatti Dominikaveva portato la prima squadra azzurra in terza posizione, ma poi Alexha sciupato tutto, inforcando e vedendo svanire ogni tipo di sogno di gloria. Sesto posto per Florian Schieder e Tobias Kastlunger, settimo per Mattia Casse e Stefano Gross.Evidente l’amarezza nelle parole al traguardo di: “E’ stata gara diversa, la si affronta con un peso diverso rispetto alla classica discesa, ho cercato di dare il massimo possibile, cosìpotrà fare il suo. Mi ha fatto piacere non fare lo slalom, ho avuto tanta sfortuna in passato con lo slalom dopo avere fatto una bella discesa. Questo nuovo format alimenta sicuramente il senso di squadra, lo trovo come un miglioramento.