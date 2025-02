Noinotizie.it - Villaggio della salute: sabato a Taranto Oggi presentazione

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Esami gratuiti per tutti. Debutta ala prima edizione del “”, in programma15 febbraio dalle ore 9 alle 18, in piazza Maria Immacolata. Per l’occasione, sarà possibile eseguire gratuitamente una serie di esami, quali ecg, emocromo, emoglobina glicata, glicemia, moc, pannello lipidico, pressione, esame audiometrico e spirometria. Gli esiti saranno refertati da professionisti del settore.L’iniziativa è organizzata da farmacie Alioth, in collaborazione con Comune di, Pharmaidea, CardioOnLine Europe, Alvita, Amplifon, Towa, Avise Bcc Banca Bari e. «Con questa attività rivolta ai cittadini – spiegano i promotori – vogliamo regalare esami che possono rivelarsi di fondamentale importanza.