Ilrestodelcarlino.it - Vigor, scelte difficili. Fuori nomi "illustri"

Lasi è rialzata, ma ora serve continuità. Contro la Fermana i passi in avanti sono stati evidenti: nell’intensità, nello spirito e nel gioco. La prestazione di Enrico Magi Galluzzi descrive al meglio la crescita esponenziale dei rossoblu. Ultimamente il leader difensivoino è incappato, insieme a molti altri compagni di reparto, in una serie di pessime prestazioni, contro i canarini invece si è rivisto il trascinatore ammirato negli ultimi anni. Solo un caso? Probabilmente no. Laè cresciuta a centrocampo, il reparto che detta gli equilibri di una squadra, il reparto in cui la squadra rossoblu appariva più in difficoltà. Furini e Gabbianelli sono idella svolta, in attesa di Carnevale. L’attacco non è più isolato e la difesa è tornata ad essere parte di un sistema squadra che si era smarrito.