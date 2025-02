Vietato divulgare pensiero arrestati due librai

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Due. Due, non trafficanti, non pericolosi sovversivi. Due uomini che vendono libri e diffondono. Mahmoud e Ahmad Muna, della celebre Educational Bookshop di Gerusalemme Est, sono statidalle forze israeliane. Il motivo? Non dichiarato, come accade spesso nei territori occupati, dove la legge diventa arbitrio e la libertà una concessione revocabile a piacere.Non si tratta di un caso isolato. Colpire il sapere è un atto strategico. Chi controlla la narrazione, controlla la storia. E chi vende libri in Palestina non diffonde solo pagine, ma resistenza culturale. La libreria Muna è da anni un punto di riferimento per studiosi, attivisti e chiunque voglia comprendere cosa significa vivere in un territorio dove la sopravvivenza passa anche per la parola scritta.