Anteprima24.it - VIDEO/ Regolamento verde a Napoli, comitati sul piede di guerra: “Fuori i privati dai parchi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiAl Comune didevono approvare il nuovodel, e sulla bozza iambientalisti sono suldi. “daipubblici” tuonano in coro. Da alcuni giorni è nata la Comunità deiPubblici, cui aderiscono storiche sigle. Stamattina in piazza Dante la prima uscita, con una conferenza stampa per strada. Ad infiammare la protesta è il titolo terzo del documento, denominato “Partecipazione del cittadino alla cura ed alla gestione delcomunale”. In particolare quanto disciplinato dall’articolo 31. Ovvero i “Contratti di concessione e di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali”. Al primo comma, al momento, figura che il Comune li promuove “per la realizzazione e/o la gestione e manutenzione di aree verdi comunali”.