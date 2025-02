Anteprima24.it - VIDEO/ Giornata degli ammalati: da Limatola un messaggio di fede e speranza

Tempo di lettura: 2 minutiUndie vicinanza nel giorno in cui si celebra l’ammalato con una processione e una messa che ha avuto il suo culmine nell’unzioneinfermi.Un pomeriggio intenso quello vissuto a, centro nel quale si sono ritrovate tante persone per vivere un momento di riflessione e forte, accompagnati dalla Madonna di Lourdes che è stata portata in processione lungo le strade del centro sannita.Una processione diretta da Don Marco che ha avuto inizio e fine alla Chiesa di San Biagio. Un centinaio di persone trali,e accompagnatori con una forte rappresentanza proveniente da Telese grazie alla partecipazione dell’Amasi, associazione attiva sul territorio e diretta da un presidente che è la rappresentazione di cosa significa forza e aiuto al prossimo.