Vidal che impresa | titolo italiano da record Medaglia d’oro nei 5 000 metri di marcia

Un ritmo insostenibile per tutti, poi le braccia alzate al cielo: ad Ancona Nicolòsi è aggiudicato l’oro nei 5.000diai campionati italiani Allievi indoor. Per, portacolori della Polisportiva Bovisio Masciago, un risultato da ricordare. Non solo ha conquistato per la prima volta in carriera il, ma ha anche ottenuto il, che sui 5.000dil’anno scorso aveva ottenuto il bronzo agli Europei under 18, non ha avuto rivali. Pronti, via e ha fatto subito il vuoto fermando il cronometro dopo 20’46’’19. Una prestazione che gli ha permesso di frantumare il precedente, che resisteva dal 2020, migliorandolo di oltre otto secondi. "Un risultato straordinario – commenta Angelita Perretta, assessore allo Sport – e una grande gioia per Bovisio Masciago.