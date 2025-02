Gamberorosso.it - Vicino a Chieti una storica cantina produce il miglior Cerasuolo d'Abruzzo sotto i 20 euro

Il panorama vinicolo abruzzese negli ultimi anni si è molto movimentato, con piccole e piccolissime aziende artigiane spuntate come funghi e che, non di rado, sono state in grado di regalare belle sorprese nelle principali denominazioni regionali, dal Trebbiano d'al Montepulciano d'. Accanto a queste, poi, troviamo i nomi noti, già consolidati, ma che anno dopo annoano la loro proposta. Possiamo annoverare in questo secondo gruppo Tenuta I Fauri.Valentina e Luigi Di Camillo sono le due anime di questa azienda familiare creata alla fine degli anni Settanta dal padre, Domenico. Mentre Valentina si dedica alla promozione e all'accoglienza nella nuova struttura ricettiva (a Villamagna), Luigi si occupa della trasformazione del raccolto in una gamma che parla forte e chiaro di