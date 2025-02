Lanazione.it - Vicenda pane e olio. Il Pd di Montevarchi. “Siamo soddisfatti. L’amministrazione costretta a fare dietro front”

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Il Partito Democratico diha accolto con soddisfazione la sospensione del provvedimento del “”, come annunciato dal sindaco Silvia Chiassai Martini. "Una misura punitiva che da anni contestiamo con forza", ha aggiunto il Pd, che ha ricordato come, dal 2017, si sia sempre opposto a questa scelta definita "ingiusta e discriminatoria, che ha trasformato un problema di pagamento in una punizione per i più piccoli". "Oggi, dopo giorni di polemiche e un clamore mediatico che ha messo la nostra città sotto i riflettori nazionali,è statamarcia in- ha aggiunto il Partito Democratico - I fatti parlano chiaro: la sindaca Silvia Chiassai Martini, insieme all’assessora Sandra Nocentini, ha difeso questa decisione fino all’ultimo, arrivando persino in TV a definire “furbetti” i genitori in difficoltà.