Viadotto di Vedano è caos | Chiarezza dalla Regione

La risposta diLombardia sui lavori aldinon ha soddisfatto il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che sull’argomento ha presentato un’interrogazione. "Lombardia e la sua partecipata Autostrada Pedemontana lombarda spa non sanno fare programmazione - ha detto -. Il tratto deldiè chiuso da fine novembre, i lavori non sono iniziati e solo indicativamente ci viene risposto che termineranno a giugno mentre i comuni limitrofi stanno soffrendo un surplus di traffico". "Nell’atto chiedevo di conoscere quali interventi sono attualmente in corso al punto da determinarne la chiusura con tutte le conseguenze del caso - prosegue -; se si tratta di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e se sono stati programmati e inseriti in un piano di intervento, e, in caso contrario, quali circostanze ne hanno determinato l’urgenza; quali sono le ragioni per cui non è stato comunicato tempestivamente ai sindaci dei comuni interessati e quali misure si intendono adottare per evitare simili mancanze di coordinamento in futuro".