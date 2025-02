Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare risolto l'incidente interna tra l'uscita e Trionfale e Cassia la circone scorrevole al momento ci spostiamo sulla carreggiata esterna del raccordo si rallenta qui per traffico dell'appia alla Tuscolana le altre notizie il trasporto pubblico capitolino in programma per domani giovedì 13 di febbraio uno sciopero di quattro ore dalle ore 20 e fino alla mezzanotte che coinvolge solo 39 linee bus della rete Atac che fanno capo l'impianto aziendale del deposito Magliana sul resto della rete il servizio è regolare in chiusura il trasporto ferroviario proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni diTiburtina eCasilina tanto fino al 25 di febbraio alcuni treni regionali subiscono variazioni è l'imitazione di percorso e cancelni Da Gina a Pandolfo e Astral infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della