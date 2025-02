Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla statale Pontina un auto ferma in corsia tra Spinaceto e raccordo anulare è la causa delle code in quest’ultima direzione una situazione del traffico in queste ore per male rallentato sulla Tiburtina tra Settecamini e raccordo anulare anche sulla Flaminia Grottarossa via dei Due Ponti Idem sulla Cassia circone rallentata tra il raccordo e Tomba di Nerone in tutti i casi verso il centro sull’asse Urbano della A24 permangono code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro restiamo sullaTeramo ma ci spostiamo sul tratto extraurbano per un incidente Ci sono rallentamenti all’altezza della barriera diEst in direzioneinfine il trasporto pubblico capitolino in programma per domani giovedì 13 di febbraio uno sciopero di quattro ore dalle ore 20 e fino alla mezzanotte che coinvolge solo 39 linee della rete Atac e che fanno capo impianto aziendale del deposito Magliana su resto della rete il servizio è regolare Da Gina Pandolfo e altre l’infomobilità è tutto grazie per averci seguito a più tardi un servizio dellahttps://storage.