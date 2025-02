Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2025 ore 09:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaha rimosso l'incidente sull'Aurelia permangono le code da raccordo anulare a via Santorelli verso il centro con dei residui e anche lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare ora localizzate tra le uscite Montespaccato il Pescaccio proseguiamo lungo la carreggiata esterna del raccordo per traffico traFiumicino e puntina seguire rallentamenti dell'ardeatina alla Tuscolana anche tra Prenestina Tiburtina in internal si rallenta dalla diramazionesud all'ardeatina poi dalla Valentina l'ostiense file tra Cassia Veientana e Flaminia è traffico rallentato dalla Nomentana Tiburtina traffico intenso Anche sullaFiumicino rallentamenti all'altezza del raccordo poi file danza del Tevere a via della Magliana verso l'Eur che spostiamo sulla tua turbano della 24 auto in coda da Portonaccio al bivio per la tangenziale est In quest'ultima direzione e nel senso opposto rallentamenti da Tor Cervara al Raccordo Anulare fine sulla statale Pontina un incidente e la causa delle code all'altezza di Aprilia in direzioneda Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della