Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2025 ore 08:40

Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper un incidente avvenuto in precedenza sul Treja si sono formate code da via Spezia via Santorelli verso centro con ripercussioni sul Raccordo Anulare rallentamenti tra le uscite Boccea Pisana sia interna sia esterna proseguiamo lungo la carreggiata esterna del raccordo rallentamenti ma per traffico intenso traFiumicino Ostiense poi dalla Ardeatina all'appia è ancora dalla Prenestina la Tiburtina situazione analoga interna traffico rallentato dalla Nomentana Tiburtina poi code dalla diramazioneall'appia file sia sulla-fiumicino sia sul tratto Urbano della A24 rispettivamente danza del Tevere a via della Magliana e da Togliatti al bivio per la tangenziale è tutto che sul centro Vado in coda sulla Nomentana una pizza e Palombarese nell'ordine da via Monte Cervino alla rotatoria per via Palombarese da via Monte Bianco alla rotonda e per quanto riguarda la Palombarese da Parco Azzurro alla rotatoria per via Marco Simone Tutto Indire Nomentana centro Regina Pandolfo e altre l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della