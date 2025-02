Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento Come di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria del territorio partiamo dasul Raccordo Anulare prime con interna tra le uscite diramazionesud e Appia con ripercussioni sulla diramazioneSud code a partire da Tor Vergata incolonnamenti poi sul tratto della A24 dal raccordo al bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sull’Aurelia qui un incidente e la causa delle code da via del Casale Lumbroso a via di Brava in direzione centro sempre verso il centro si sta in coda per traffico intenso sulla Cassia hai sulla Flaminia rispettivamente tra la storta e via di Grottarossa è dal raccordo anulare a via dei Due Ponti se sei coda anche sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe tutto ricordiamo in direzione in chiusura il meteo allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delsono previste Dalle prime ore di questa mattina successive 18 24 ore precipitazioni sparse e temporali in particolari i settentrionali da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l’attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.